الأهلي يفتح ملف التعاقد مع رجب بكار من جديد

طلب مسئولو براميدز من الأهلي الحصول علي خدمات الثنائي أحمد الشيخ ومحمد شريف من أجل الموافقة علي انتقال نجم الفريق رجب بكار إلى صفوف الأهلي.





وقال عمر ربيع ياسين أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية النهار :"الأهلي يرغب في الحصول على خدمات رجب بكار في فترة الانتقالات المقبلة من أجل تدعيم الجهة اليمني التي لا يتواجد بها سوى محمد هاني بعد نهاية عقد أحمد فتحي ورحيله في نهاية الموسم إلى براميدز".





واختتم عمر ربيع ياسين حديثه قائلاً:"الأهلي في حاجة للتعاقد مع ظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحي إلى براميدز في الموسم المقبل".



