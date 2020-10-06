موعد مباراة إسبانيا والبرتغال الودية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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يستضيف ملعب جوزيه ألفالادي، مباراة ودية تجمع بين منتخب البرتغال وضيفه إسبانيا، مساء غدا الأربعاء الموافق 7 أكتوبر، في إطار المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا لتصفيات الأمم الأوربية.

ويسعى البرتغال لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الودية امام منتخب إسبانيا، لرفع روحه المعنوية قبل مباراتة القودية أمام بطل العالم منتخب فرنسا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، في دوري أمم أوروبا.

وعلى الجانب الأخر يدخل الماتدور الإسباني مبارتة الودية أمام منتخب البرتغال من اجل الاستعداد لمواجهة منتخب أوكرانيا، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الأمم الأوروبيا.

موعد مباراة إسبانيا ضد البرتغال:-
من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد البرتغال:-
يذاع اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport 1 التابعة لشبكة قنوات bein sports المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أمم أوروبا.

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