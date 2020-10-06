عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:04 ص
حسن روحاني
حسن روحاني
الفجر
Advertisements
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس)، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد يكون أصيب بفيروس كورونا المستجد.

يذكر، أن "روحاني" ليس الرئيس أو الزعيم الأول الذي يصاب بفيروس كورونا المستجد، فقد أصيب في وقت سابق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ومؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعقيلته.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بـ"كوفيد-19" بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

وقال ترامب، إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.

وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار "كوفيد-19" لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".

وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوورنا فيروس كورونا حسن روحاني الرئيس الإيراني إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

منذ حوالي 6 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 17 ساعة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح مفاجئ من عصام عبد المنعم عن إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

منذ حوالي 8 ساعات

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

كاتب صحفي: إصابة ترامب حتى الآن بفيروس كورونا خفيفة (فيديو)

خبير يكشف إمكانية حذف اسم ترامب من لائحة الإنتخابات بسبب كورونا

المستشار الطبي السابق للبيت الأبيض يكشف المتسبب في إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا (فيديو)

شاهد| بعد دعمها لـ ترامب".. نادية مصطفى: تغير الأخلاق سبب الهجوم علي

طبيب ترامب يكشف تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

12:06 ص

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

09:39 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»