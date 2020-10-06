تعرف علي إيرادات فيلم "Mulan" في شباك التذاكر العالمي





نجح فيلم "Mulan" في الاقتراب من تحقيق 70 مليون دولار أمريكى، في شباك التذاكر العالمي.





وتدور قصة الفيلم امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.