لوف يشرف على الحصة التدريبية الأولى لمنتخب ألمانيا في غياب نصف لاعبيه

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:37 ص
بوابة الفجر
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أشرف يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا على أول حصة تدريبية للفريق اليوم الاثنين في وجود نصف الـ28 لاعبا الذين استدعاهم لمواجهة تركيا الودية بجانب المباراتين أمام أوكرانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبي.

وقال لوف أنه لن يدفع بلاعبي بايرن ميونخ الذين شاركوا في حملة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وكذلك لاعبي لايبزج الذين بلغوا المربع الذهبي للبطولة القارية، خلال مواجهة تركيا يوم الأربعاء ، قبل أن يستدعي مانويل نوير وزملائه في بايرن لمواجهتي أوكرانيا يوم السبت وسويسرا يوم الأربعاء من الاسبوع المقبل.

ويصل لاعبو بايرن إلى معسكر الماكينات في كولونيا غدا الثلاثاء رفقة لاعبين أخرين مثل انطونيو روديجير الذي قد يرحل عن تشيلسي الإنجليزي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وتعرض تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي للإصابة بنزلة برد لكن لوف يأمل لحاقه بالمباريات المقبلة.

وأوضح المسؤولون أن جميع اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي خضع لها 14 لاعبا في كولونيا جاءت سلبية.

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