"انتظرونا إحنا مش جايين".. سليمان عيد يداعب جمهوره مع مجدي شطة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

داعب الفنان سليمان عيد، جمهوره من خلال صورة مع مطرب المهرجانات مجدي شطة، مستخدم مقولة الشهيرة: "انتظروني أنا مش جاي".

وعلق عيد على الصورة قائلًا: "انتظرونا احنا مش جايين"، فيما لاقت الصورة تفاعل كبير من قبل جمهوره الذي يحبه.

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد، مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.

ؤوتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميدية الاجتماعية حول امتلاك نور فلانتينو وزوجته مجموعة مدارس خاصة وتنشأ بينهم العديد من المشاكل، إلى أن يقوم فلانتينو بالزواج لتبدأ من هنا فصول المغامرة.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي أمام، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم الفنان عادل امام، ودلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، هادي الباجوري، جميل برسوم، محسن منصور، طارق الإبياري، هدي المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، رضا إدريس، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين.


أخبار تهمك

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ حوالي 8 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مفاجئ من عصام عبد المنعم عن إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 17 ساعة

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

12:06 ص

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

09:39 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»