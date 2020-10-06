"انتظرونا إحنا مش جايين".. سليمان عيد يداعب جمهوره مع مجدي شطة
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:30 ص
أماني سلام
Advertisements
داعب الفنان سليمان عيد، جمهوره من خلال صورة مع مطرب المهرجانات مجدي شطة، مستخدم مقولة الشهيرة: "انتظروني أنا مش جاي".
وعلق عيد على الصورة قائلًا: "انتظرونا احنا مش جايين"، فيما لاقت الصورة تفاعل كبير من قبل جمهوره الذي يحبه.
يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد، مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.
ؤوتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميدية الاجتماعية حول امتلاك نور فلانتينو وزوجته مجموعة مدارس خاصة وتنشأ بينهم العديد من المشاكل، إلى أن يقوم فلانتينو بالزواج لتبدأ من هنا فصول المغامرة.
مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي أمام، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم الفنان عادل امام، ودلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، هادي الباجوري، جميل برسوم، محسن منصور، طارق الإبياري، هدي المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، رضا إدريس، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين.