"انتظرونا إحنا مش جايين".. سليمان عيد يداعب جمهوره مع مجدي شطة

ؤوتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميدية الاجتماعية حول امتلاك نور فلانتينو وزوجته مجموعة مدارس خاصة وتنشأ بينهم العديد من المشاكل، إلى أن يقوم فلانتينو بالزواج لتبدأ من هنا فصول المغامرة.



