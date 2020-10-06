محمد هنيدي: فيلم "المنسي" من أعز ذكرياتي مع الزعيم عادل إمام

كشف الفنان محمد هنيدي، أن هنيدي أن عادل إمام أعجب بدوره في فيلم المنسي لكن الاعجاب الاكبر بادائه كان في فيلم "بخيت وعديلة" ، قائلاً: "الفنان عادي إمام راى فيا الموهبة وقتها ودعمني كثيراً".

وحكي في لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أسرار وكواليس أدواره مع الزعيم الفنان عادل إمام في "بخيت وعديلة" و"المنسي".





وأضاف: "فيلم المنسي من أعز ذكرياتي وكنت وقتها أقوم بتصوير فوازير "حاجات ومحتاجان" مع الفنانة الجميلة شريهان، عرض عليا وقتها أققوم بالدور وعندما علمت أنه مع الاستاذ عادل إمام هربت من مبنى التلفزيون حتى اققوم بالدور والناسي من وقتها بدات تقول الولد ده كويس وظريف".



