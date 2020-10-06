باتريس إيفرا يكشف أهمية دور ماني في تشكيلة ليفربول

تحدث باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، عن أهمية تواجد ساديو ماني في تشكيل ليفربول، وذلك بعد الهزيمة المذله أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتلقى ليفربول هزيمة ثقيلة من فريق أستون فيلا، بسبعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال إيفرا خلال تصريحات لشبكة "سكاي" البريطانية: "عندما لا يكون ماني في الفريق، لا يكون هناك ضغط في هجوم ليفربول".





وتابع: "فيرمينو ليس لاعبًا عدوانيًا، محمد صلاح أيضًا لا يقاتل، لذلك أعتقد أنهم افتقدوا ماني كثيرًا في ليفربول، لا يوجد لاعب يعوضه".





وواصل: "في الواقع يجب أن يكون مدرب أستون فيلا فخور للغاية، لقد نفذوا الخطة بشكل مثالي أمام بطل الدوري الإنجليزي".





وأضاف: "حتى جريليش تسبب في الكثير من الضرر لـ ليفربول، الكرات الطويلة والعرضية، كل شيء كان لصالح أستون فيلا".





وأتم: "إنهم يضغطون بقوة، استطاعوا أن يؤذون ليفربول في جميع الأوضاع، لا أفهم ما فعله ليفربول دفاعيًا".



