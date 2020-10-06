تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:52 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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ينتظر عشاق الكرة المصرية والعربية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المفتوحة على النايل سات المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو متوج ببطولة الدوري المصري الممتاز بينما يحتل نظيره نادي بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المصرية.

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