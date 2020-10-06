حمادة صدقي يختار التشكيل المثالي للمنتخب من الجيل الحالي

وضع حمادة صدقي مدرب فريق الكرة الأول بنادي سموحة السابق، التشكيل المثالي لمنتخب مصر الوطني من الجيل الحالي، من وجهة نظره.





وجاء التشكيل الذي اختاره حمادة صدقي، أثناء استضافته في برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، على النحو الآتي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد جمال - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف





خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - عبد الله السعيد





خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد











