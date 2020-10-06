ميس حمدان بنيولوك جديد.. فستان مكشوف وملامح متغيرة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
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شاركت الفنانة ميس حمدان، متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بدت من خلالها بملامح مختلفة تمامًا عن المعتاد. 

وظهرت الفنانة بفستان مفتوح باللون الأصفر الكناري، تميز بكونه بحمالات رفيعة، ومكشوف من أعلى منطقة البطن.

واعتمدت الفنانة على تغير ملامحها نهائيًا باستخدام المكياج بدرجات النيود المطفية، مع الهايلايتر، والكونتور، الذي بدل ملامحها تمامًا. 

وتعرضت الفنانة، لهجوم شديد خلال الفترة الماضية، بعدما شاركت عدة مقاطع فيديو جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تقدم من خلالهم محاكاة لشخصية وهمية تدعى "سماح".

وظهرت الفنانة، بحجاب أسود، وأسنان مُركبة أمامية غير مستوية (ضب)، وهي تفاعل حوار تخيلي، قائلة: "أنا شغالة في كوافير والناس مش بتبطل معاكسة فيا".

وتابعت: "فيه واحد عاكسني وكان مسقط هدومه للناس اللي بتقول هي ميس حمدان شافت بوكسر ابن الجيران فين"، في إسقاط منها على إعلان الملابس الداخلية، الذي أثار الجدل رمضان الماضي. 

وسرعان ما هاجم المتابعون الفنانة، متهمينها بالتنمر على المحجبات وأصحاب الأسنان غير المستوية، معلقين: "دي خلقة ربنا"، "وعيب كدة". 

وكانت الفنانة ميس حمدان، تعاقدت مع المنتج نصر محروس، على أغنية خليجية جديدة بعنوان "صح صح".

ونشرت "ميس" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه بصحبة المنتج نصر محروس، قائلة "إنت وش السعد على كل الناس، ومتوسمة خير، النصر والنسر".

وعلقت: "سعيدة جدا بالتعاون مع المنتج الكبير صانع النجوم أستاذ نصر محروس في الأغنية الخليجية (صح صح)، وإن شاء الله تكون فاتحة خير علينا وتعاون مثمر وربنا يكتبلنا النجاح".







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