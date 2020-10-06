تصريح مفاجئ من عصام عبد المنعم عن إيقاف مرتضى منصور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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علق عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بتصرحيات مفاجئة على إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من جانب اللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد عصام عبد المنعم، أنه لم يدخل مقر النادي الأهلي طوال فترة رئاسته لاتحاد الكرة. 

وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش: "الأهلي مش هيقف معايا أمام ربنا يوم القيامة"

وأكمل: "لم نقم محكمة رياضية في اتحاد الكرة وإنما لجنة تظلمات وتم تسيمتها من جانب الرأي العام محكمة رياضية بشكل خاطئ".

واختتم: "لا تعليق على أحكام القضاء لكن توابع قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور يضر نادي الزمالك".

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