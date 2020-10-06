الإعلان عن أغلى ممثلة تلفزيونية في العالم!

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تصدّرت الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا، قائمة الممثلات الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020، حسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية .

وجنت فيرغارا، نجمة مسلسل "مودرن فاميلي" العائلي، 43 مليون دولار خلال 12 شهرا، لتتصدر التنصيف عالميا بعدما حلّت ثانية العام الماضي، متقدمة على أنجيلينا جولي (35 مليون دولار) وغال غادو (31 مليون دولار).وتتقاضى صوفيا فيرغارا 500 ألف دولار عن كل حلقة من "مودرن فاميلي"، وأصبحت عضوة في لجنة تحكيم برنامج America's Got Talent الذي يدرّ عليها "ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار في الموسم الواحد"، من دون احتساب العقود الإعلانية المختلفة، وفق "فوربس".

وقد تسببت جائحة كورنا بتوقف أكثرية الإنتاجات الضخمة في هوليوود منذ الربيع، ما انعكس تراجعا كبيرا في إيرادات النجوم، إذ يتقاضى هؤلاء في العادة نسبة من الأرباح التي تحققها أعمالهم في صالات السينما، إضافة إلى الأجور.

وأتاح إغلاق صالات السينما، بسبب الوباء وغياب الأفلام الجديدة، لنجمات أخريات من الشاشة الصغيرة دخول تصنيف الممثلات الأعلى أجرا، وبينهن إيلين بومبيو من مسلسل Grey's Anatomy في المركز الثامن مع 19 مليون دولار، وإليزابيث موس من مسلسل The Handmaid's Tale في المرتبة التاسعة مع 16 مليون دولار.
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