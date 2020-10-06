مرسيليا يستعير ميكائيل كويزانس من بايرن ميونخ

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:05 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادي اولمبيك مرسيليا الفرنسي اليوم الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي ميكائيل كويزانس من صفوف بايرن ميونخ بطل ألمانيا، على سبيل الإعارة حتى نهاية االموسم.

ولم يشارك كويزانس صاحب الـ21 عامًا إلا نادرا في الموسم الأول له مع بايرن ميونخ عقب قدومه من بوروسيا مونشنجلادباخ وتقدم بطلب للرحيل عن النادي البافاري.

وكان مقررا في البداية أن يرحل كويزانس إلى ليدز يونايتد الإنجليزي لكن المفاوضات فشلت مع اللاعب الفرنسي المرتبط بعقد لأربعة أعوام مع بايرن.

وقال حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة في بايرن "ميكائيل يتمنى الحصول على فترات لعب أكبر، كما أنه سيلعب في دوري أبطال أوروبا مع مرسيليا ، هذا القرار سيساعده وأيضا سيساعد مرسيليا".

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