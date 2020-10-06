حمادة صدقي يكشف عن موقفه من قيادة الأهلي في المستقبل

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف حمادة صدقي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السابق، عن موقفه من قيادة النادي الأهلي خلال السنوات القادمة.

وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "بالتأكيد أتمنى قيادة النادي الأهلي، ولدي رضا كامل عن مشواري التدريبي".

وأشار إلى أن إدارة النادي الأهلي الحالية تعتمد على المديرين الفنيين الأجانب، وعبر عن احترامه لوجهة نظر المسئولين بالقلعة الحمراء، واي مدرب يتمنى قيادة النادي الأهلي فنيا.

واختتم، "المدربين الأجانب لايتحملون الضغوط في الأهلي والزمالك، لذلك قرار الاعتماد على المدرب الاجنبي هو الخيار الأفضل دائما".



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