رسميًا.. "الفجر" تنشر القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب في الإسكندرية

حصلت بوابة الفجر على قوائم بالأسماء النهائية الرسمية للمرشحين؛ الذين سيخوضون سباق الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية، عقب الإعلان عنها من قبل لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة، برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.





وشملت الأسماء النهائية 221 مرشحًا فرديًا، وقائمتان حزبيتان، هما "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر"، وذلك عقب انقضاء فترة الطعون، التي أسفرت عن إعادة محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، 4 مرشحين للسباق الانتخابي، حيث قبلت الطعون المُقدمة من: جليلة محمد عبد الرحمن محمود، وهاني عمران قبيصي علي وحشي، عن الدائرة السادسة وتضم: "الدخيلة، والعامرية، وبرج العرب"، ونادر محمود عبد الهادي، عن الدائرة الثانية وتضم: "أول، وثانٍ الرمل"، وماهر عبد الملاك شحاتة ملاك، عن الدائرة الأولى وتضم: "أول، وثانِ، وثالث المنتزه"، فيما تنازل 3 آخرين هم: عمران معتوق محمد عجيل، وكامل جمعه عوني آدم، عن دائرة الدخيلة، وأحمد محمد المنوفي، عن دائرة العطارين.





ورفضت المحكمة، طعون 4 قوائم حزبية هي "الاختيار، والتيار الوطني، وصوت مصر، وفي حب مصر"؛ كما رفضت 31 طعنًا، بعد دمج اثنين، تقدم بهم مرشحين مستبعدين على المقاعد الفردية، أو مناوئون لآخرين، فيما لم تنظر المحكمة 5 طعون أخرى تقدم بها أصحابها بعد الموعد المقرر قانونًا، وأيدت قرار اللجنة الانتخابية باستبعادهم من السباق الانتخابي.



وبذلك تتنافس قائمتي "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر" عن الدائرة الرابعة المُمثلة لـ"قطاع غرب الدلتا"، والمخصص لها 42 مقعدًا، موزعين كالتالي: "18 مقعدًا للإسكندرية، و20 مقعدًا للبحيرة، و4 مقاعد لمحافظة مرسى مطروح".



ويسعى المرشحين للتنافس على 16 مقعدًا فرديًا مخصصين للإسكندرية، بواقع 4 مقاعد بدائرة المنتزه، و3 مقاعد بدائرة الرمل، ومقعدين بسيدي جابر، ومقعدين بمحرم بك، ومقعد واحد بدائرة العطارين، و4 مقاعد بدائرة الدخيلة.



يُذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، من المقرر أن تُجرى خارج مصر، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المُقبل، وفي الداخل يومي الأحد والاثنين 24 و25 من ذات الشهر، بينما المرحلة الثانية فتجرى فيها الانتخابات خارج مصر من 4 إلى 6 نوفمبر المُقبل، وفي الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية 14 ديسمبر 2020.