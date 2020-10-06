هنيدي: "كان نفسى أبقى ظابط لكن الطول وقف فى الموضوع"

قال النجم محمد هنيدى، إن لديه فوبيا بسيطة من الأماكن المرتفعة، كما أشار إلى أنه كان يحب أن يكون ضابط شرطة لكن عنصر الطول وقف في الموضوع، بحسب وصفه.





وأضاف في سياق اخر خلال برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON": "أنا بنصح كل مؤلف شاب عاوز يكتب فيلم كوميدى لازم يشوف الخمس أفلام بتوع الفنان الراحل نجيب الريحانى".





وتابع: "أنا علطول بتفرج عليه في البيت وبتفرج على أفلام أبيض وأسود كتير ومزهق العيال في البيت".



