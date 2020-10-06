زاهي حواس: الهكسوس جاءوا من هضبة الأناضول (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس، الخبير الأثري، إن الجيش المصري لديه مبادئ منذ 4200 عام، مؤكدًا أن الجندي المصري لديه أخلاق عالية، ولا يعتدي على أحد، ولكن لا يسمح لأحد بالاعتداء عليه.



وأضاف "حواس"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر مرت بمراحل اضمحلال كثيرة جدًا.



وأشار إلى أن مصر هزمت الهكسوس وأسست جيش قوي جدًا يحمي البلاد، متابعًا: "الهكسوس جاءوا من هضبة الأناضول".



موعد إجازة 6 أكتوبر للعام الجاري 2020

يترقب جميع العاملين بالدولة قطاع عام وخاص بجمهورية مصر العربية موعد الحصول على إجازة السادس من أكتوبر للاحتفال به وأخذ قسطًا من الراحة وهذا لأنهم اعتادوا على ذلك كل عام، يعد الاحتفال بالسادس من أكتوبر جزء أساسي في حياة المصريين كل عام لأنه يذكرهم بأهم البطولات والانتصارات التي حققها الجيش والأبطال في عام 1973 والتي كانت بداية مشرقة في حياة الكثير، أمجاد عظيمة حققها جيش مصر خير أجناد الأرض ورغم أن تشهد فيها الكثير إلا أنه كان فخر للوطن دائمًا ظلوا يدافعون عن أرضهم حتى أخر الأنفاس ولن يهابون الموت بل كانوا على يقين أنهم يعيدون سيناء الحبيب، ترقبو معنا السطور التالية للتعرف على موعد إجازة 6 أكتوبر.



موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الخميس المقبل من هذا الأسبوع الموافق 8 من أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص بمناسبة ذكرى أحتفال نصر 6 أكتوبر بدلًا من يسوم الثلاثاء، ويتم تطبيق هذا القرار بشكل رسمي على جميع الهيئات الحكومية كما يحق لصاحب العمل في القطاع الخاص أن يعطي للعامل أجرة اليومين كاملين حالة وجود ظروف عمل طارئة تستدعي عدم الحصول على الإجازة.



نصر 6 من أكتوبر

6 أكتوبر يعد من أهم الانتصارات العظيم للجيش المصرية والكثير من فئات الشعب التي شاركت هذا الموقف البطولي وقامت بالتواجد مع الجميع من أجل الحفاظ على أرض مصر واستقلالها لكي تبقى دائمًا مصر حرة مستقلة لن تنهزم أبدًا وهذا لأن الله عز وجلب ذكرى أرض سيناء في القرآن الكريم وأن مصر في حماية الله حتى يوم القيامة ونهنئ الجميع بهذا اليوم عاشت مصر وشعبها وجيشها يد واحدة.

