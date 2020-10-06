تشكيل مانشستر يونايتد بعد التعاقد مع تيليس وكافاني

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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حسم نادي مانشستر يونايتد رسمياً، التعاقد مع صفقتين جديدتين، خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وضم مانشستر يونايتد، المهاجم الأوروجواياني الدولي إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

كما ضم مانشستر يونايتد، الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، نجم بورتو البرتغالي، بعقد لمدة 4 سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي، مقابل 15 مليون يورو.

ومن الممكن أن تصبح تشكيلة مانشستر يوناتيد بعد ضم تيليس وكافاني على النحو التالي.

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - أليكس تيليس.

خط الوسط: برونو فيرنانديز - نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - إدينسون كافاني - ماسون جرينوود.

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