ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الـ32

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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ويتواجد محمد شريف لاعب نادي إنبي والمعار من صفوف الأهلي في المركز الثاني برصيد 12 هدف، وذلك بالتساوي مع والتر بواليا لاعب نادي الجونة.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:
1- عبد الله السعيد، بيراميدز، 17 هدف.
2- محمد شريف، إنبي، 12 هدف.
3- والتر بواليا، الجونة، 12 هدف.
4- سيف الدين الجزيري، المقاولون العرب، 11 هدف.
5- محمود علاء، الزمالك، 10 أهداف.
6- حسام حسن، سموحة، 9 أهداف.
7- مصطفي محمد، الزمالك، 9 أهداف.
8- جون آنطوي، بيراميدز، 9 أهداف.
9- وليد سليمان، الأهلي، 8 أهداف.
10- أحمد زيزو، الزمالك، 7 أهداف.
11- عمرو السولية، الأهلي، 7 أهداف.
12-رفيق كابو، وادي دجلة، 7 أهداف.

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