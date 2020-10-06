حمادة صدقي: تربطني علاقة قوية بفرج عامر وهذه أسباب رحيلي عن سموحة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أوضح حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق سموحة، أسباب تذبذب مستوى الفريق السكندري في الفترة الأخيرة من مشواره معه والتي أدت إلى رحيله.

وأكد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن فريق سموحة كان يعاني من غيابات كثيرة، بعد فترة انتشار فيروس كورونا، وأثر ذلك بشكل كبير على مستوى الفريق ومشواره معه.

وأشار إلى أنه قدم مستويات مميزة وأداء قوي مع سموحة، ولكنه لم يوفق في النتائج والتي لم تساعده في مشواره، فضلا عن الغيابات التي عانى منها في فترة ما بعد الكورونا.

وشدد على أنه تربطه علاقة قوية بفرج عامر رئيس نادي سموحة، مشيرا إلى أنه صاحب وأخ أكبر بالنسبة له، وأنه كان متفائلا بالعودة إلى سموحة على الرغم من علمه بأن فرج عامر يغير المدربين كثيرا.

فيما تحدث عن مسيرته في الهلال السوداني، مؤكدا أن فوجئ بتعيين رئيس الهلال مدرب عام دون علمه وهذا ما أثار غضبه، فضلا عن أن الإدارة لم تكن على تواصل بشكل دائم معه.

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