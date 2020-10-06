تصريحات مفاجئة جديدة من عصام عبد المنعم عن فرجاني ساسي

أطلق عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة السابق تصريحات مفاجئة جديدة عن التونسي فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك.





وأكد عصام عبد المنعم أيضا، أن الأهلي يحتاج إلى محمد الشناوي بدوري أبطال إفريقيا.





وقال عبد المنعم خلال حواره ببرنامج الماتش: "الأهلي يحتاج إلى محمد الشناوي في دوري أبطال أفريقيا وأعتقد أن الحالة مطمئنة".





وعن ساسي قال: "تسرعت في الحديث عن أزمة فرجاني ساسي ربما كنت متأثرا بما حدث من اللاعب، بالغت في رد فعلي على أزمة طرده لكننا كلنا عرب".





وأكمل: "رد فعلي تجاه فرجاني ساسي لم يكن عنصرية لأن العرب كلهم إخوة والعنصرية تكون في لون أو دين أو جنس".





وتابع: "من وصف رد فعلي على فرجاني بالعنصرية هو الشخص العنصري لأنه أوجد كلمة أو معنى غير موجودة بالمرة".





وأتم: "لو كان لاعب مصري ارتكب ما فعله فرجاني ساسي كنت سأتخذ نفس رد الفعل الرافض لما حدث".



