سعد الهلالي: مصر بلغت سن الرشد في 2013 (فيديو)

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:45 ص
سعد الهلالي
سعد الهلالي
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سبب طريقة احتفال المعزول محمد مرسي بذكرى حرب أكتوبر أثناء حكم الإخوان، مشيرا إلى أنه كان يريد إنهاء هذا النصر، وألا يكون نقطة لاسترداد الشعب المصري دولته.

وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر استردت سنة 52، وبلغت مصر سن الإرادة في عام 1973، بينما بلغت مصر سن الرشد في 2013، وبدأت عملية الإعمار والتنمية.

الدولة تحتفل بانتصارات أكتوبر
وتحتفل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

واستقبله لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد.

وضمن الاحتفالات، قام الرئيس السيسي، بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

كما وضع إكليل الزهور، على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

واستقبل الرئيس السيسي، كم هائل من برقيات التهنئة، حيث بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة معربًا عن أطيب تهانيه وتمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، متمنيا لشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة، مشيدًا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.

وضمن الاحتفالات، ترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وناقش الاجتماع، عدد من الملفات والموضوعات، ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

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