"حمودة" يكشف تفاصيل رحلته إلى أرمينيا لإحياء ذكرى مذبحة الأرمن

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:09 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، تفاصيل رحلته إلى أرمينيا عام 2015 للمشاركة في الذكرى المئوية التي أقيمت في عاصمتها لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك.

وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين: "العالم اعترف الجماعية التي تعرض لها الأرمن بواسطة الأتراك، وشاركت في الذكرى المئوية لهذه الإبادة بمشاركة الكثير من العائلات الأرمينية".

وأشار إلى أنه تم سرد قصص هذه الإبادة والفظائع التي ارتكبها الأتراك في الأرمن على جدران المتاحف الأرمينية وكيف كان الأتراك يقوموا باللعب بالسهام على رؤوس الأرمن، كما قاموا بطرد ملايين منهم وتشريدهم في دول العالم.

وأكد الكاتب الصحفي أن مصر كانت من أوائل الدول التي استقبلت الأرمن في الإسكندرية وبورسعيد، فما كان منهم إلا وقاموا برد الجميل بإدخال الكثير من الحرف التي امتاز بها الأرمن إلى المصريين.

وأوضح "حمودة"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفض الاعتذار عن هذه الإبادة الجماعية للأرمن، بل يقوم بتأجيج الصراع بين أرمينيا وأذربيجان ولكن الأرمن في جميع دول العالم يقوموا بضخ التبرعات إلى بلادهم حتى تقف على قدميها في هذه الحرب.

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عادل حمودة بوابة الفجر الفجر ارمينيا واذربيجان

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