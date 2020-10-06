عـاجل..  النائب العام يأمر بإخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:09 ص
النائب العام
النائب العام
مـروة هيـكل
Advertisements
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإخلاء سبيل المتهمة «بسمة مصطفى» بعد استجوابها فيما هو منسوبٌ إليها من اتهامات، واستئنافِ التحقيقات في الواقعة.

هذا، واتُّهمت المذكورة باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام، فأنكرت المتهمة ما نُسب إليها مقررةً إجراءَها تحقيقاتٍ صحفيةً -باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية- حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّةٍ وقضايا تشغلُ الرأيَ العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كرونا، وقضايا أخرى. 

وطالعت «النيابة العامة» حسابَ المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته، وقد نفت المتهمة علمها بسبب تعطله، وجارٍ استئناف التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر النائب العام الفجر الصحفية بسمة وهبة

أخبار تهمك

تصريح مفاجئ من عصام عبد المنعم عن إيقاف مرتضى منصور

منذ 39 دقيقة

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 15 ساعة

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل فتاتين خالفتا قرار حظر التجوال

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين لازدرائهم الأديان

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة ادعاء خطف "سناء سيف"

النيابة تكشف مفاجأة حول "سيدة المحكمة" المعتدية على ضابط الشرطة

في واقعة "سيدة المحكمة".. الضابط المعتدى عليه: كانت تصور الموظفين.. والنيابة: مريضة نفسيا

النائب العام يأمر بإحالة المستشارة المتهمة بالتعدي على ضابط للمحاكمة العاجلة

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

12:06 ص

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

09:39 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»