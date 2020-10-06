مقتل عاطل في مشاجرة بسبب المخدرات بالقناطر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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لقي عاطل مصرعه، في مشاجرة مع آخرين بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمخافظة القليوبية، إثر خلافات مالية بسبب تورطهم في تجارة المخدرات.

تحرر محضر بالواقعة، ونقل الجثة للمستشفى وضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل، وتحديد سبب وكيفية الوفاة والتحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة.

وتلقي العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية ، وأخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد حاتم جداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث.

وانتقل المقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد جمال معاون المباحث، وتبين مصرع إسلام ع 32 سنة، عاطل، إثر تشاجره مع كلا من احمد ن ومحمد ط وجري ضبط المتهمين والتحفظ عليهما,

تبين من التحريات، أن القتيل والمتهمين تشاجروا إثر تورطهم في خلافات مالية بسبب تجارة المخدرات، حيث طالب المجني عليه المتهمين بملغ مالي فنشبت مشادةـ تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهمون بطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة أدت لمقتله في الحال.

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