ميدو: قرار إيقاف رئيس الزمالك لن ينفذ ولا أحد سيجرؤ على شكواه مرة أخرى

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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علق أحمد حسام ميدو، على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمدة 4 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه مصري، وتكليف إدارة القلعة البيضاء بانتخاب رئيسًا جديدًا للنادي.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن الدولة المصرية ووزارة الرياضة سيحددان مصير رئيس نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

ونوه على أن القرار لن يتم تنفيذه، حيث أن نسبة تنفيذ القرار لا تتخطى 20% من وجهة نظره، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم إصدار قرار مماثل ولجأ مرتضى منصور للمحكمة وتم إلغاء القرار.

وأكد أن التنفيذ في الوقت الحالي للدولة ووازرة الشباب والرياضة، في ظل تأكيد اللجنة الأولمبية إنها فعلت ما في وسعها بذلك وفي انتظار التنفيذ من جانب جهات الدولة العليا.

واختتم، "في حال لم يتم تنفيذ القرار لن يجرؤ أي شخص على شكوى مرتضى مرة أخرى في جهات أخرى".



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