مركز البحوث: نتائج اللقاح المصري لفيروس كورونا واعدة جدًا

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قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن المركز توصل لصناعة لقاح خاص بفيروس كورونا، وقام بإجراء عليه العديد من الاختبارات وتطبيق كافة الملاحظات التي طلبت من هيئة الدواء لكي يكون آمن تمامًا.، لافتَا إلى أن إنتاج لقاح لفيروس كورونا، في حاجة إلى موافقة هيئة الدواء المصري التي تعمل وفقًا للقوانين الدولية.



وتابع "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المركز سيقدم ملف اللقاح آخر هذا الاسبوع، ويتم التجهيز الآن المتطوعين لإجراء الاختبارات السريرية، وتم توفير أماكن الاقامة والأطقم الطبية.



ولفت إلى أن درجة سلامة اللقاح المصري عالية جدًا وواعد للغاية، مشيرًا إلى أن نتائج اللقاح على الحيوان رائعة، وبإذن الله سيستخدم في مصر المرحلة المقبلة.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97398 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 98 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 103781 حالة من ضمنهم 97398 حالة تم شفاؤها، و5990 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ