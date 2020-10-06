"الأوقاف" تكشف مفاجأة حول دخلها في اليوم الواحد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن ارتفاع قيمة عائدات الأوقاف هلال آخر 3 شهور، قائلا ً: "العائدات ارتفعت خلال آخر 3 شهور 315 مليون جنيه"، لافتًا إلى إن هيئة الأوقاف تمثل المحفظة المالية التي تدير مال الوقف، وتعمل على تحصيل الإيجارات واستحقاقات هيئة الأوقاف لدى المنتفعين من مال الوقف، مشيرًا إلى

وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الوزارة قامت بتحصيل 10.7مليون جنيه اليوم، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن جملة حصيلة الأوقاف عندما تولي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المسؤولية لم تكن تتخطى الـ 90 مليون جنيه، ولكن الإيرادات الآن تجاوزت 1.5 مليار سنويًا.


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أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن تحقيقها رقمين قياسيين جديدين خلال شهر سبتمبر 2020م الأول أن شهر سبتمبر 2020م هو أعلى عائد شهري لشهر سبتمبر في تاريخ الهيئة والثاني أن الربع الأول من العام المالي 2020 2021 هو أعلى عائد للربع الأول من العام المالي في تاريخ الهيئة.

واضافت ان إجمالي إيرادات وأرباح الربع الأول من العام المالي الحالي أشهر (7، 8، 9) 2020م مبلغ (315،384،749) جنيهًا (ثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وثلاث مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا ) بزيادة تقدر بنحو (90 مليون جنيه) بنسبة تقدر بنحو 39.9 % عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2019م، وزيادة تقدر بنحو (116مليونًا) بنسبة تقدر بنحو 58.1% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي 2018م.

يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية سبق أن حققت أرقامًا قياسية لإيرادات يونيه 2020م، ويوليه 2020م، وأغسطس 2020م، والعام المالي 2019 2020م.


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