حمودة: المرتزقة السوريون تجديد للانكشارية العثمانية
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:50 ص
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن المرتزقة السوريين هي تجديد للانكشارية العثمانية بشكل عصري.
وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الانكشاريين أيام العثمانيين كانوا عبارة عن بعض الشباب المسيحي والمسلم الذين كان يتم اختطافهم من قبل العثمانيين، بعيدًا عن أهلهم لتعليمهم فنون القتال واعتبارهم أبناء السلطان العثماني حتى يتحولوا إلى قتلة بلا ضمير ومرتزقة".
وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أنه يتوقع أن يكون هناك وساطة سياسية كبيرة لإنهاء الصراع بين أذربيجان وأرمينيا ولكن هذا سيأخذ بعض الوقت، وهو ما ستستفيد منه تركيا في الدخول في اتفاقيات مع أذربيجان لتستمر كسوق للسلاح التركي مقابل حصول أنقرة على مزيد من الطاقة.
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