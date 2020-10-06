حمودة: المرتزقة السوريون تجديد للانكشارية العثمانية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:50 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن المرتزقة السوريين هي تجديد للانكشارية العثمانية بشكل عصري. 

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الانكشاريين أيام العثمانيين كانوا عبارة عن بعض الشباب المسيحي والمسلم الذين كان يتم اختطافهم من قبل العثمانيين، بعيدًا عن أهلهم لتعليمهم فنون القتال واعتبارهم أبناء السلطان العثماني حتى يتحولوا إلى قتلة بلا ضمير ومرتزقة".

وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أنه يتوقع أن يكون هناك وساطة سياسية كبيرة لإنهاء الصراع بين أذربيجان وأرمينيا ولكن هذا سيأخذ بعض الوقت، وهو ما ستستفيد منه تركيا في الدخول في اتفاقيات مع أذربيجان لتستمر كسوق للسلاح التركي مقابل حصول أنقرة على مزيد من الطاقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة تركيا بوابة الفجر الفجر اردوغان

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

منذ حوالي 3 ساعات

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يستعد لمغادرة مستشفى "والتر ريد" العسكري

منذ أقل من ساعة

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي مهددًا تركيا: "صبرنا نفد على مرتزقة أردوغان "

عادل حمودة: أردوغان متقمص شخصية السلاطين العثمانيين

محللون: العقدة الأرمينية هي من تحرك أردوغان في نزاع أذربيجان وأرمينيا

خبيرة سياسية: إذا اشتعلت منطقة جنوب القوقاز ستكون هناك حربًا لا تتوقف

الصراع يعود لـ70 عامًا.. من زرع بذور الفتنة بين أرمينيا وأذربيجان؟

الديهي: هكذا تتورط مصر في صراع جنوب القوقاز

تصويت

الأكثر قراءة
12:06 ص

الصحة: تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

09:39 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»