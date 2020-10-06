حمودة: المرتزقة السوريون تجديد للانكشارية العثمانية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن المرتزقة السوريين هي تجديد للانكشارية العثمانية بشكل عصري.





وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الانكشاريين أيام العثمانيين كانوا عبارة عن بعض الشباب المسيحي والمسلم الذين كان يتم اختطافهم من قبل العثمانيين، بعيدًا عن أهلهم لتعليمهم فنون القتال واعتبارهم أبناء السلطان العثماني حتى يتحولوا إلى قتلة بلا ضمير ومرتزقة".



