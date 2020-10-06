ترامب يحسم الجدول حول عودته للانتخابات بعد إصابته بكورونا
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
أمنية فوزي
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سأعود إلى الحملة الانتخابية في أقرب وقت"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وأضاف "ترامب"، أن وكالات الأخبار الكاذبة تظهر فقط استطلاعات الرأي المزيفة والبعيدة عن الواقع.
وأضاف "ترامب"، أن وكالات الأخبار الكاذبة تظهر فقط استطلاعات الرأي المزيفة والبعيدة عن الواقع.
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