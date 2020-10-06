ترامب يحسم الجدول حول عودته للانتخابات بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سأعود إلى الحملة الانتخابية في أقرب وقت"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأضاف "ترامب"، أن وكالات الأخبار الكاذبة تظهر فقط استطلاعات الرأي المزيفة والبعيدة عن الواقع.

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