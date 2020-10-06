227 مرشحا في الكشوف النهائية لانتخابات النواب بالقليوبية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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أعلنت لجنة الانتخابات بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد، أمين عام المحكمة، الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب؛ والذين سيخوضون السباق الانتخابي على 16 مقعدا فرديا، تم تخصيصها في 6 دوائر بالمحافظة، وذلك بعد استيفاء كافة الأوراق والشروط الخاصة بهم.

وتلقت المحكمة تنازلا رسميا، من المرشح نجيب لطفي، (فردي مستقل) بدائرة شبرا الخيمة ليصبح إجمالي المرشحين المقرر خوضهم المنافسة 227 مرشحا بالدوائر الانتخابية الست بالمحافظة، بينهم 21 امرأة بعد استبعاد 15 مرشحا بسبب التجنيد والكشف الطبي وتعاطي المواد المخدرة، وعدم استيفاء الأوراق الرسمية للترشح.

وجاء توزيع المرشحين بالدوائر الانتخابية على النحو التالي: دائرة شبين القناطر 24 مرشحا، بينهم سيدة، ودائرة طوخ وقها 34 مرشحا بينهم سيدتين، ودائرة بنها وكفر شكر 35 مرشحا وهى الدائرة الوحيدة التي خلت من تواجد العنصر النسائي في السباق الانتخابي، ودائرة شبرا الخيمة 57 مرشحا بينهم 12 سيدة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية 36 مرشحا بينهم 6 سيدات، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور 41 مرشحا بينهم سيدتين، ليكون بذلك إجمالي عدد المرشحين بكافة الدوائر الست 227 مرشحا، بينهم 21 سيدة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

وجاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).

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