فرانس فوتبول تكشف المرشحين للتتويج بجائزة أفضل حارس مرمي في التاريخ

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت مجلة فرانس فوتبول، عن قائمة المرشحين للظفر بجائزة أفضل حارس في التاريخ، والتي ضمت 10 حراس من أجيال مختلفة مرت على عصور كرة القدم.

كما أكدت مجلة فرانس فوتبول أنه تم البدء في عملية اختيار فريق أحلام الكرة الذهبية، حيث سيتم الاستفتاء على أفضل 11 لاعبًا في التاريخ من قبل لجنة التحكيم.

وضمت قائمة المتنافسين على جائزة أفضل حارس في التاريخ كلًا من:

- الإنجليزي جوردون بانكس (1955-1978)

- الإيطالي جيانلويجي بوفون (1995-2020)

- الإسباني إيكر كاسياس (1999-2019)

- الألماني سيب ماير (1962-1979)

- الألماني مانويل نوير (2005-2020)

الكاميروني توماس نكونو (1974-1997)

الدنماركي بيتر شمايكل (1981-2003)

الهولندي فان دير سار (1991-2011)

الروسي ليف ياشين (1950-1970)

الإيطالي دينو زوف (1961-1983)

واوضحت الصحيفة أنه وقع الإختيار على هؤلاء اللاعبين في تلك القوائم من قبل هيئة المحررين لديها الذين شاهدوا العديد من الأجيال السابقة منذ منتصف الخمسينات تحديدًا.

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