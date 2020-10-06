اللجنة الأولمبية: قرارانا يستهدف مرتضي منصور وليس نادي الزمالك

أوضح شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية أن اللجنة لا تتعمد التأثير على نادي الزمالك، وقرارها لا يخص القلعة البيضاء وإنما هو ضد شخص واحد فقط "مرتضى منصور".





وأكد شريف العريان في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن قرار اللجنة تستهدف معاقبة الشخص الذي أساء التصرف في العديد من الأمور.





وأشار إلى أن نادي الزمالك ليس له علاقة بالأمر، مضيفا أن اللجنة تكن للقلعة البيضاء كل الاحترام ككيان عظيم في مصر، وأن جمهوره ولاعبيه فوق رؤوسهم.





وحذر من أن يتم إرسال أي خطابات موجود عليها إمضاء مرتضي منصور، موضحا أن مرتضي منصور معزول لشخصه ولا تعترف به اللجنة، ولا علاقة للزمالك بذلك، مشيرا إلى أن أي فِعل عكس ذلك سيوُرِّط الزمالك في مشاكل جميعنا في غِنَى عنها، وأكد أنه لا يُوجد أحد فوق القانون، ومَن يُخطئ سيتم محاسبته.





وكشف أنه سيتم النظر في الشكاوى المُقدمة من نادي الزمالك كغيرها، وأنه سيتم التعامل معها بنفس الإجراءات، وفي حال وجد أنها تستحق التصعيد والعقوبة سيقومون بذلك.





وشدد على أن وزارة الشباب والرياضة هي المنوطة بتنفيذ عقوبة رئيس نادي الزمالك لأنها الجهة الإدارية المسئولة عن التنفيذ ومن حق مرتضى منصور أن يلجأ للمحكمة.