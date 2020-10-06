ترامب يعلن اعتزامه المشاركة في المناظرة الرئاسية 15 أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:11 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
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كشفت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن الرئيس يعتزم المشاركة في المناظرة الرئاسية 15 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمغادرة مستشفى والتر ريد العسكري، واستكمال علاجه من كورونا في البيت الأبيض.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بـ"كوفيد-19" بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

وقال ترامب، إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.

وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار "كوفيد-19" لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".

وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

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