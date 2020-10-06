فريدة فهمي في ظهور نادر بالأوبرا في احتفالية تكريم الراحل محمود رضا بحضور وزيرة الثقافة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements


شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبصحبتها الفنانة الرائدة فريدة فهمى والفنانة شيرين رضا والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الاحتفالية الفنية المبتكرة التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تحت عنوان ذكريات الكرنك وذلك ضمن الفعاليات المقررة بوزارة الثقافة للاحتفاء باسم فارس الاستعراض محمود رضا.

وأقيمت على المسرح الكبير بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة ، المهندس محمد ابو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى ، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية وكوكبة من نجوم الفن الشعبي ومحبي الفنان الراحل.

وقالت عبد الدايم إن التجربة المميزة التى نفذتها دار الاوبرا اكدت العبقرية الفنية لمحمود رضا ، واضافت ان ابداعات الراحل ما زالت تنبض بالحياة رغم مرور السنين ، واشادت بفكرة الاحتفالية واسلوب تنفيذها الذى اثبت ان سحر التصميمات المصرية الخالصة لفارس الفنون الشعبية سيبقى خالدا فى الوجدان وملهما للاجيال ، وتابعت ان تواصل الاحتفاء بمحمود رضا يأتي تعبيرا عن عرفان الوطن بجهود رموزه من ايقونات القوى الناعمة الذين أسهموا في ترسيخ دعائم الانتماء والولاء لارض مصر ونجحوا فى التعبير عن هويتها المتفردة.

كانت وزيرة الثقافة قد اهدت اسم محمود رضا درعا تذكاريا تكريما له وتسلمته ابنته الفنانة شيرين رضا ودرعا اخر للفنانة العظيمة فريدة فهمى وذلك قبل بدء الاحتفالية التى قدمهتا فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى، أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة ورؤية موسيقية، المايسترو هشام جبر، ومن إخراج هشام الطلى ومزجت بين الاستعراضات والموسيقى الحية، مع مشاهد الفيلم السينمائى الشهير "غرام فى الكرنك" من اخراج على رضا ، والذى قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية عام 67 ، وتضمن نخبة من التصميمات الحركية لـ"محمود رضا" عبرت عن التراث الفنى فى مختلف أنحاء مصر، وتم أدائها من خلال الرؤية الفنية للعبقرى الراحل، التى تجلت فى تناغم الموسيقى والتابلوهات الاستعراضية للفيلم.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ حوالي 5 ساعات

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ترامب يستعد لمغادرة مستشفى "والتر ريد" العسكري

منذ ساعة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
12:06 ص

الصحة: تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

09:39 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»