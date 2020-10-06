شاهد.. المكان الذي أصيب فيه ترامب بفيروس كورونا

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للحفلة التي تسببت في إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا.





وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، وقال: "الناس في الحفلة كانت فوق بعضها، ومفيش تباعد اجتماعي، ولا التزام بارتداء الكمامة.. كان بوس وأحضان"، منوها بأنه نحو 13 شخصا من فريق البيت الأبيض أصيبوا بالكورونا.



