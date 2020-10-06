ريهام حجاج توجه رسالة لزوجها بعدما تكفله بقيمة التصالح على مخالفات البناء لـ 1000 أسرة









وعلقت قائلةً: “ربنا يجعلك دايمًا من أهل الخير ويسخرك لمساعدة الناس ويجعلك سبب في رزق كل محتاج يا حبيبي، مش بحبك من قليل يا محمد، شكرًا دكتور سعد الهلالي لتشجيعك دايمًا علي الخير، في الخفي والعلن”.



ومن ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ مع الفنان محمود حميدة وخالد النبوي.









وجهت الفنانة ريهام حجاج، رسالة لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد تكفله بسداد غرامات تصالح البناء لـ 100 عائلة من المتعثرين في السداد.ونشرت حجاج، مقطع فيديو للدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وهو يمدح من يتكفلون بالسداد عن غير القادرين من إحدى حلقات برنامجه، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.