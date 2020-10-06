مئة عام على نشر أول روايات "ملكة الجريمة" أجاثا كريستي

يرجع الفضل في كتابة أول الروايات البوليسية للمؤلفة أجاثا كريستي إلى رهان مع شقيقتها ورغم مرور 100 عام على نشرها فلا تزال أعمالها تلقى ذات الإقبال الذي حظيت به في البداية.





كانت كريستي في الثلاثين من عمرها عندما نشرت صحيفة بريطانية رواية ”قضية ستايلز الغامضة“ على حلقات في فبراير شباط 1920. وصدرت الرواية في كتاب في أمريكا في أكتوبر تشرين الأول ثم في بريطانيا في العام التالي.





وتقول موسوعة جينيس للأرقام القياسية إن روايات كريستي هي الأكثر مبيعا في العالم وإن ملياري نسخة من رواياتها البوليسية بيعت على مستوى العالم.





وقال جيمس بريتشارد ابن حفيدها لرويترز في مقابلة عبر تطبيق زوم ”حققت ذلك وهي امرأة في وقت لم تكن فيه النساء في ذلك الوقت يفعلن ذلك. وأعتقد أن هذا شيء غير عادي يستحق ... فرحة عارمة به“.





وأضاف أنه يعتقد أن كريستي التي توفيت في 1976 لم تكن تتوقع أن تكون الكتابة مصدر دخل تعيش عليه وأن الكتابة كانت بالنسبة لها في البداية مجرد متعة.





وتغير ذلك برهان مع شقيقتها دفعها لكتابة روايتها الأولى.

وقال بريتشارد إن شقيقتها راهنتها أنها لا تستطيع كتابة كتاب ونشره.



