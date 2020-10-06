أحمد الانصاري: 3 حالات معدل الإصابة اليومية بكورونا داخل الفيوم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
كـسـاب أحـمـد
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قال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن هناك 3 حالات اشتباه بإصابة كورونا بين العاملين في المحافظة، لذلك تم تعطيل الموقع الخاص بالعاملين المشتبه بإصابتهم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتابع "الانصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة في حالة ثبات خلال الست أسابيع الأخيرة، لافتَا إلى أن معدل الإصابة بالفيروس داخل المحافظة لا يزيد عن 3 حالات يوميًا.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97398 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 98 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 103781 حالة من ضمنهم 97398 حالة تم شفاؤها، و5990 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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