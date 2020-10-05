الأهلي يُسابق الزمن لتجهيز «الشناوي» لموقعة الوداد بدوري الأبطال

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:58 م
الشناوي
الشناوي
علي نبوي
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كشفت الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأول، عن إصابة الحارس بشد في العضلة الضامة.

ويكثف الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود محاولاته مع الشناوي من أجل اللحاق بالمباراة الهامة أمام الوداد المغربي بدوري الأبطال الإفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد البيضاوي المغربي يوم 17 من أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت وانتهت بوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله عمرو السولية.

تعرف على ترتيب الدوري المصري :-

الأهلي 82 نقطة.
الزمالك 64 نقطة.
بيراميدز 60 نقطة.
المقاولون العرب 52 نقطة.
انبي 45 نقطة.
سموحة 44 نقطة.
المقاصة 40 نقطة
الاتحاد السكندري 39 نقطة.
الإنتاج الحربي 37 نقطة
الإسماعيلي 35 نقطة
طلائع الجيش 35 نقطة.
نادي أسوان 34 نقطة
وادي دجلة 34 نقطة.
الجونة 34 نقطة
المصري 33 نقطة
حرس الحدود 30 نقطة.
نادي مصر 21 نقطة.
طنطا 18 نقطة.


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محمد الشناوي الوداد المغربي المقاولون العرب الأهلي

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