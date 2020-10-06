عمر كمال: "ما حدث في لبنان بفعل فاعل.. و"الإبراشى" يرد: "والله هتخلينى ألطم"

قال الفنان عمر كمال، إن النجاح الساحق الذي حققه وشريكه حسن شاكوش، في لبنان، هو السبب وراء حدوث مشاجرة بالأيدي في أحد الحفلات لهما، متابعا: "فيه نجاح ساحق في لبنان وما حدث بفعل فاعل".



وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الاثنين، أنه شارك في أربع حفلات بلبنان حققوا نجاحًا كبيرًا، متابعا: "عملنا 4 حفلات مكسرين الدنيا في لبنان".



وعلق مقدم البرنامج قائلًا: "والله أنت هتخلينى ألطم يا عمر.. أنا حاسس أنى بكلم عبدالحليم حافظ"، الأمر الذي دفع الفنان عمر كمال للضحك.



في سياق منفصل، تلقى المطرب عمر كمال هدية من أحد محبيه، وكانت تلك الهدية عبر عن صورة مرسومة له ومكتوب عليها كوبليه " سكر محلي محطوط علي كريمة" وذلك ضمن أغنيته الشهيرة "بنت الجيران".



وأعرب عمر عن سعادته بتلك الرسمة، وشاركها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلًا" تسلم إيدك".



يشار أن المطرب عمر كمال اعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، والمسلسل يشارك فيه العديد من نجوم الأغنية الشعبية، من تأليف أيمن بكرى وإخراج ممدوح ذكي، حيث رشحته شركة الإنتاج، لكنه اعتذر لأشغاله بأعمال غنائي وحفلات.



يذكر أن عمر كمال مطرب مهرجانات شعبي غني الكثير من الأغاني الناجحة مثل "بنت الجيران" التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل والسوند كلود وحققت نسبة مشاهدات قياسية عبر اليوتيوب، كما طرح عمر كمال أغنية "حتة قمراية" وهي ديو مشترك بينه وبين مطرب المهرجانات أورتيجا وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور عرضها.