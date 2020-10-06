طبيب يكشف مفاجأة عن سوء استخدام المضادات الحيوية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:16 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عمر الحلفاوي، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بجامعة ريجابنا بكندا، إنه لا يجب أن يحصل شخص على مضاد حيوي لعلاج مرض ما إلا باستشارة طبيب، وعندما يكون مصاب بعدوى بكتيرية.

ونوه "الحلفاوي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، بأن الإكثار من تناول مضاد حيوي يجعل الجسم يفقد قدرته على المقاومة، بل أنه إذا حصل على نفس المضاد الحيوي فأنه لا يفيد في مقاومة الإصابة لأن الجسم كون مناعة ضده.

وحذر من خطورة مجموعة البرد التي يتم تداولها في مصر، حيث أنها تحتوي على قرص مضاد حيوي واحد فقط، ومن ثم فأن البكتيريا لا تموت نهائيا داخل الجسم، وعند التعرض لنفس المضاد الحيوي لن يكون مؤثرا فيها، معلقا: "مجموعة البرد دمرت مجموعات كاملة من المضادات الحيوية ولم تجعل لهم فاعلية".

من جانبه، قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر أكبر دولة "بتبلبع مضاد حيوي"، مضيفا: "عشق المضادات الحيوية في مصر تاريخي، خاصة وأن الأدوية في مصر تصرف بدون روشتة".

وأشار "أديب"، إلى أن الأطباء على مستوى العالم يحذرون من التأثير المدمر للمضادات الحيوية، وأنه من المحتمل أن يواجه العالم ما يسمى ببكتيريا المضادات الحيوية.

وأضاف، أن العلماء يرون أن هذه البكتيريا مدمرة وفتاكة أكثر من الكورونا، حيث يصاب 3 مليون أمريكي بعدوى بكتيرية سنويا، وتوفى منهم 35 ألف بسبب هذه البكتيريا، مشددا على ضرورة أن نحرص على ترشيد استخدام المضاد الحيوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر المضادات الحيوية الفجر

أخبار تهمك

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الفراعنة يفضل الأهلي على حساب الزمالك

منذ ساعتين

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عمر كمال: "ما حدث في لبنان بفعل فاعل.. و"الإبراشى" يرد: "والله هتخلينى ألطم"

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ يوم

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

شبورة ورياح نشطة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ نصف ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للصحة.. ما هي خطورة الأدوية البيطرية على البشر؟

تعرف على الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية

لمتابعة أعمال تطويرها.. وزيرة الصحة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان المستشفى العام

"من دور برد عادي إلى الوفاة".. ما لا تعرفه عن مخاطر المضادات الحيوية

تعرف على الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية

مصري يقود فريق علماء لإنقاذ العالم من بكتيريا خطيرة (فيديو)

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

04:04 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

12:06 ص

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»