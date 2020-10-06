طبيب يكشف مفاجأة عن سوء استخدام المضادات الحيوية

قال الدكتور عمر الحلفاوي، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بجامعة ريجابنا بكندا، إنه لا يجب أن يحصل شخص على مضاد حيوي لعلاج مرض ما إلا باستشارة طبيب، وعندما يكون مصاب بعدوى بكتيرية.





ونوه "الحلفاوي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، بأن الإكثار من تناول مضاد حيوي يجعل الجسم يفقد قدرته على المقاومة، بل أنه إذا حصل على نفس المضاد الحيوي فأنه لا يفيد في مقاومة الإصابة لأن الجسم كون مناعة ضده.





وحذر من خطورة مجموعة البرد التي يتم تداولها في مصر، حيث أنها تحتوي على قرص مضاد حيوي واحد فقط، ومن ثم فأن البكتيريا لا تموت نهائيا داخل الجسم، وعند التعرض لنفس المضاد الحيوي لن يكون مؤثرا فيها، معلقا: "مجموعة البرد دمرت مجموعات كاملة من المضادات الحيوية ولم تجعل لهم فاعلية".



من جانبه، قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر أكبر دولة "بتبلبع مضاد حيوي"، مضيفا: "عشق المضادات الحيوية في مصر تاريخي، خاصة وأن الأدوية في مصر تصرف بدون روشتة".



وأشار "أديب"، إلى أن الأطباء على مستوى العالم يحذرون من التأثير المدمر للمضادات الحيوية، وأنه من المحتمل أن يواجه العالم ما يسمى ببكتيريا المضادات الحيوية.



وأضاف، أن العلماء يرون أن هذه البكتيريا مدمرة وفتاكة أكثر من الكورونا، حيث يصاب 3 مليون أمريكي بعدوى بكتيرية سنويا، وتوفى منهم 35 ألف بسبب هذه البكتيريا، مشددا على ضرورة أن نحرص على ترشيد استخدام المضاد الحيوي.

