"أمين الفتوى" عن إباحة العطر للمرأة واقتناء الكلب: تجديد للخطاب الديني

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:14 ص
خالد عمران
خالد عمران
شيماء حسن
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قال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفتاوى الأخيرة التي خرجت من دار الإفتاء والمتعلقة بإباحة عطر المرأة أو اقتناء الكلب، تأتي في إطار تجديد الخطاب الديني بصورة احترافية، بالنظر إلى الفكر والفقه الفصيح من مرآة واقع الحياة.

وأضاف "عمران" في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن دار الإفتاء عكفت على دراسة النصوص الفقهية القديمة التي تم توارثها عبر العصور ولكن بآليات العصري الحالي، وجدت أن فتوى إباحة اقتناء الكلاب مستندة إلى استخدامه في غرض صحيح في الشرع، ولا مانع منه والذي يتمثل في أغراض الأمن والحماية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن فتوى إباحة العطر للمرأة تأتي في إطار ضابطين، وهما في الحفاظ على النظافة والتجمل، ولكن مع عدم الإثارة أو أن يكون الغرض هو لفت الانتباه، وذلك بوضع هذين الاتجاهين في ميزان الأخلاق، مؤكدًا أن الدين الإسلامي يدعو إلى الرحمة والتعايش في إطار القيم الإنسانية.

هذا، وأباح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التطيب للمرأة لعلة مقبولة من الناحية الشرعية.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" يوم الأحد: "إن التطيب للمرأة خارج المنزل فيه ثلاث أقوال من العلماء، فهناك من يحرمه، وهناك من يراه أنه يرتقي إلى الكراهية، وهناك من يبيحه مستندًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها".

وأضاف: "روي عن السيدة عائشة رضي الله عنه قولها كنا نحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضمخنا وجوهنا بالمسك المطيب، فكان يسيل على وجوهنا ويراه النبي ولم يمنعنا، هذا دليل على كيف أن نساء النبي والصحابيات رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخرجون مع النبي في الإحرام وحطين مطيبات".

وتابع: "نحن نعيش في جاهلية عقل، وتركنا السنة الحقيقية، ونرمي النساء بالزنا لمجرد أنها تضع العطور، حتى تجعل رائحة نفسها مقبولة لها بدلا ما تعكنن علينا وعلى اللي خلفونا، ولذلك فالطيب لعلة مقبولة من الناحية الشرعية لا حرام فيه".

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