تعليق "الأوقاف" على اقتحام رجل زاوية لإلقاء خطبة الجمعة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
جابر طايع
جابر طايع
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني تعليقا على اقتحام رجل زاوية مسجد، لإلقاء خطبة الجمعة، قائلًا: "هناك إدارة إلكترونية تتبع وزارة الأوقاف ترصد كل ما يخص الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتتبع لصفحة أحد الأشخاص الذي يدعي أنه أمام، وجدناه يتحدث على أنه سيقوم بإعداد خطبة في أحد المساجد رغمًا عن الدولة، وبعد تتبع الموقف وجدناه يقوم بخطبة الجمعة في زاوية مغلفة بأمر وزارة الأوقاف".

وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن الوزارة قامت بتحرير محضر ضد هذا الرجل، الذي لم يكن يتبع وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف، وتم أغلاق الزاوية لأنها صغيرة جدًا، ولا تزيد عن 70 متر، ولا يمكن أن تحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، خلاف أنها محاطة بالكثير من المساجد

وأشار إلى أن هذا الشخص حاصل على الثانوية العامة، وغير حاصل على أي مؤهلات تمكنه من خطبة الجمعة، وكان يقوم بالتحريض على الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في سياق منفصل، أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن تحقيقها رقمين قياسيين جديدين خلال شهر سبتمبر 2020م الأول أن شهر سبتمبر 2020م هو أعلى عائد شهري لشهر سبتمبر في تاريخ الهيئة والثاني أن الربع الأول من العام المالي 2020 2021 هو أعلى عائد للربع الأول من العام المالي في تاريخ الهيئة.

وأضافت، أن إجمالي إيرادات وأرباح الربع الأول من العام المالي الحالي أشهر (7، 8، 9) 2020م مبلغ (315،384،749) جنيهًا (ثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وثلاث مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا ) بزيادة تقدر بنحو (90 مليون جنيه) بنسبة تقدر بنحو 39.9 % عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2019م، وزيادة تقدر بنحو (116مليونًا) بنسبة تقدر بنحو 58.1% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي 2018م.

يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية سبق أن حققت أرقامًا قياسية لإيرادات يونيه 2020م، ويوليه 2020م، وأغسطس 2020م، والعام المالي 2019 2020م.

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