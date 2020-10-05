بسبب الفساد.. سجن نائب الرئيس السابق لجزر المالديف 20 عاما

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:46 م
جزر المالديف
جزر المالديف
وكالات
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قضت المحكمة اليوم الاثنين، بسجن نائب رئيس جزر المالديف السابق أحمد أديب، 20 عاما وتغريمه 129892 دولار بعد اعترافه بأنه مذنب في اتهامات بالفساد.

 

وبحسب أمر قضائي أصدره القاضي حسن سعيد، أدانت محكمة المالديف الجنائية أديب بالاختلاس وغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة الحكومية من بين عدة جرائم أخرى، وترتبط الاتهامات بتأجير جزر استوائية لتطوير فنادق.

 

ووفقا للجنة استرداد الأصول التي شكلتها الحكومة الحالية، بيعت الجزر بأسعار أقل من أسعار السوق، ونتيجة لذلك، خسرت الحكومة قرابة 259 مليون دولار.

 

وفي بيانه أمام المحكمة، قال أديب، الذي أقر بذنبه في سبتمبر بموجب صفقة إقرار بالذنب، إنه مستعد للتعاون لاستعادة الأموال المفقودة.

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