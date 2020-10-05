اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يحتفل بذكرى 6 أكتوبر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، عقد احتفال جديد من نوعه، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية التي تحذر من أي تجمعات.





ووجه الاتحاد الدعوة لجميع الكيانات للاحتفال (أون لاين) على تطبيق (زووم)÷ ويبدأ الاحتفال 7 مساءً، ويتحدث فيه بعض أبطال العبور وكل من لديه قصة من بطولات 6 أكتوبر، وتضمنت الدعوة كل من لم يشهد هذا النصر من شبابنا، ويرد الخبراء على استفساراتهم.





كما دعا اتحاد الكيانات في أوروبا، جميع المصريين في الخارج بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن في تمام ساعة العبور الثانية ظهرا في أي مكان يتواجدون فيه، ونأمل أن يحقق احتفال هذا العام الهدف المرجو منه، وهو تعريف الشباب بهذا النصر العظيم.



