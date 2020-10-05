أمير مرتضى: الزمالك يواجه ظروفًا صعبة بعيدة عن الرياضة لإيقاف مسيرته
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:39 م
رامي بشاي
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وجه أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الشكر للاعبين بعد الفوز على سموحة، مشيرًا إلى أنهم يمرون بظروف صعبة بعد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف مرتضي منصور رئيس النادي 4 سنوات.
وقال مرتضى :" ليست هذه ظروف كرة ورياضة وكل ما يحدث يدل على وجود عراقيل"، موضحًا أنه تحدث مع رئيس لجنة المسابقات لمعرفة سبب لعب الزمالك يوم 12 أكتوبر ثم السفر يوم 13 من الشهر نفسه للمغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال فرد بأنه عادى وليس هناك مشكلة".
وتابع : "الجمهور أصبح لديه وعى أكثر ومجتمع على شيء واحد، والموسم هذا موسم غريب، واتحاد الكرة خاطبنا قبل 20 ساعة من المباراة يخبرنا بتغيير الإعلانات لأن هناك رعاة جدد، ولا أعلم لماذا نلعب فى الإسماعيلية، ونادى الزمالك كبير وما يحدث لن يهز شعرة واحدة من أصغر مسؤول في الزمالك".
وأوضح المشرف على الكرة: "اللاعبون عندهم وعى كبير بما يحدث وهم جزء من النادي، وكلنا فى مركب واحدة، ويعلمون أن ما يحدث يستهدف نجاحاهم، وكان لديهم تركيز لتحقيق الفوز اليوم خاصة بعد أحداث أمس".
وواصل : "الموضوع واضح للناس كلها، واللجنة الأوليمبية تقول تجاوزات رئيس الزمالك، وأحمد شوبير ضرب واحد على الهواء وتانى يوم طلع عادي، ولماذا إمام عاشور يأخذ إيقافا مباراة علشان ترقيصة؟!".
واختتم تصريحاته قائلًا : "الحكاية إننا نخلص على مرتضى منصور ومجلسه قبل أن يمكث 4 سنين أخرى، والجمعية العمومية فى الزمالك هى من لها الحق أن تختار رئيس نادي الزمالك".
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