أمير مرتضى: الزمالك يواجه ظروفًا صعبة بعيدة عن الرياضة لإيقاف مسيرته

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:39 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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وجه أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الشكر للاعبين بعد الفوز على سموحة، مشيرًا إلى أنهم يمرون بظروف صعبة بعد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف مرتضي منصور رئيس النادي 4 سنوات.

وقال مرتضى :" ليست هذه ظروف كرة ورياضة وكل ما يحدث يدل على وجود عراقيل"، موضحًا أنه تحدث مع رئيس لجنة المسابقات لمعرفة سبب لعب الزمالك يوم 12 أكتوبر ثم السفر يوم 13 من الشهر نفسه للمغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال فرد بأنه عادى وليس هناك مشكلة".

وتابع : "الجمهور أصبح لديه وعى أكثر ومجتمع على شيء واحد، والموسم هذا موسم غريب، واتحاد الكرة خاطبنا قبل 20 ساعة من المباراة يخبرنا بتغيير الإعلانات لأن هناك رعاة جدد، ولا أعلم لماذا نلعب فى الإسماعيلية، ونادى الزمالك كبير وما يحدث لن يهز شعرة واحدة من أصغر مسؤول في الزمالك".

وأوضح المشرف على الكرة: "اللاعبون عندهم وعى كبير بما يحدث وهم جزء من النادي، وكلنا فى مركب واحدة، ويعلمون أن ما يحدث يستهدف نجاحاهم، وكان لديهم تركيز لتحقيق الفوز اليوم خاصة بعد أحداث أمس".

وواصل : "الموضوع واضح للناس كلها، واللجنة الأوليمبية تقول تجاوزات رئيس الزمالك، وأحمد شوبير ضرب واحد على الهواء وتانى يوم طلع عادي، ولماذا إمام عاشور يأخذ إيقافا مباراة علشان ترقيصة؟!".

واختتم تصريحاته قائلًا : "الحكاية إننا نخلص على مرتضى منصور ومجلسه قبل أن يمكث 4 سنين أخرى، والجمعية العمومية فى الزمالك هى من لها الحق أن  تختار رئيس نادي الزمالك".

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