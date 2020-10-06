في عيد ميلادها.. كاتبة شهيرة وشقيقتها فنانة اغراء.. معلومات لا تعرفها عن سامية شكري

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تحتفل اليوم الفنانة سامية شكري، بعيد ميلادها الـ75، وهي واحدة من جميلات الفنانات في فترة السبعينات والثمانينات.



ولدت سامية شكري، يوم 5 أكتوبر عام 1945 وكانت تملك موهبة الكتابة إلى جانب التمثيل حيث كتبت العديد من قصص الأفلام ونشرت مجموعة من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية.



قدمت عددًا من الأفلام ولعبت أدوارًا هامة تركت علامة في الأذهان، أبرزها “سكرتيرة المخرج كمال” في فيلم “صغيرة على الحب".



بدأت العمل الفني عام 1964، وشاركت في مسلسل "المدينة الهادئة"، وهي شقيقة الفنانة المعتزلة ناهد يسري، التي غيرت اسمها من ناهد شكري لـ ناهد يسري.



اشتركت سامية شكري في عدد كبير من الأفلام، بالإضافة إلى تمتعها بجمال واضح، إلا أنها لم تلقى الشهرة التي نالتها شقيقتها الفنانة ناهد يسري، التى قدمت فيلم “سيدة الأقمار السوداء”، الذي يعد واحدًا من أجرأ أفلام السينما العربية، فقد مُنع من العرض لاحتوائه على مشاهد ساخنة أثارت ضجة كبيرة.



- ظهرت سامية شكري في عدد من الأفلام، أبرزها "الخائنة عام 1965، العبيط 1966، صغيرة على الحب 1966، غراميات مجنون 1967، شاطئ المرح 1968، التلميذة والأستاذ 1968، أبطال ونساء 1971، حسناء المطر 1972، ملوك الشر 1972، وحكاية بنت اسمها مرمر 1972".



ألفت قصة فيلم "الحجر الداير"، بطولة ليلى علوي، صفية العمري، حسين فهمي، ومن إخراج محمد راضي.



عُرفت شقيقتها "ناهد"، بتقديم أدوار الإغراء مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى بيروت لظروف نكسة 1967، استطاعت في وقت قصير أن تكون واحدة من نجمات السينما في لبنان.



ولم تبتعد سامية شكري، عن الجرأة في أفلامها التي شاركت بها، حيث ظهرت على أغلفة المجلات اللبنانية أكثر جرأة خاصة خلال فترة السبعينات والتي شهدت ذروة نشاطها الفني، ولكن يبدو أن الجرأة الاستثنائية لشقيقتها خطفت منها الأضواء وجعلتها في الظل.



تعرضت ناهد يسري لحادث مروع في عام 1974 أدى إلى تشوه بسيط في وجهها، فقررت اعتزال الفن بعد الحادث، قبل أن تعود في فترة منتصف الثمانينيات وبالتحديد في فيلمي الطماعين، والبرنس، وأشارت الصحف حينذاك أن سامية شكري ساندتها في قرار العودة.



اختفت الشقيقتين عن الأنظار منذ فترة ولم تظهرا في أي أعمال أو لقاءات تليفزيونية.

