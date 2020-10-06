محمد هنيدي عن نشأة حياته.. بدأت بحب الكرة.. وهذه أغرب أعماله

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تحدث الفنان محمد هنيدي،عن بدية حياتة العملية مؤكدا بأنها بدأت بحب كرة القدم وسعيه ليكون لاعبًا لكنه لم ينجح في تحقيق هدفه، ودخل كلية الحقوق وتوقع له والده أن يكون وكيل نيابة ثم قاضيًا كبيرًا.







وقال هنيدي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أنه فشل أيضًا في كلية الحقوق ورسب بسبب اهتمامه في هذا التوقيت بالتمثيل الذي وجد فيه طريقه، وأصبح يحبه بشكل كبير.





وأشار إلى أنه فضل في بداية حياته المشاركة في أي مشهد يعرض عليه بشرط أن يكون مع مخرجين كبار حتى يترك أثرًا، ومن ذلك مشهدين في فيلم "إسكندرية كمان وكمان" مع المخرج يوسف شاهين الذي نصحه بعدم قبول أي مشهد، ثم ظهر في مشاهد بأفلام للفنان عادل إمام.





كما أكد هنيدي إلى أن أغرب أدواره كان في فيلم "البطل" مع الفنان أحمد زكي، موضحا أنه كان "تراجيدية" رغم بداية الفيلم بمشهد كوميدي، لافتًا إلى أنه وجد في الكوميديا طريقة الصحيح، والتراجيدية كانت موجودة في بعض مشاهد أفلامه.





وأكمل هنيدي أنه يحب السينما أكثر من التلفزيون بسبب عنصر الوقت، ومن المستحيل أن يعرف أكثر فيلم بحبه، لكن من أكثر الكواليس التي يحبها كانت في فيلم أمير البحار.